Москва, 25 февраля, 2025, 20:12 — ИА Регнум. Введение упрощённого допуска для сотрудников газовых служб в квартиры поможет избежать возникновения ситуаций, когда весь подъезд отключают от газоснабжения из-за проблем в одной из квартир, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

В интервью RTVI он напомнил, что по действующим правилам, если гражданин не открывает дверь представителям газовой компании, она должна обратиться в суд, который в течение 30 дней примет решение о допуске в жилое помещение. На практике газовщики во избежание опасных ситуаций отключают подъезд целиком, отметил депутат.

«Разумеется, мы не можем дать им ключи от наших квартир. Это абсолютно точно, это просто исключено. Но мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней, оставив при этом всю остальную процедуру действующей», — сказал Пахомов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА Регнум объяснила, почему депутаты одобрили увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Такие меры могут стать стимулом к ответственной оценке проверок газового оборудования в многоквартирных домах, сказала депутат.

В апреле 2024 года сообщалось, что в России могут ввести штраф в размере 5–10 тыс. рублей для физических лиц за недопуск газовщиков в квартиры, уклонение от заключения договора о техобслуживании и несанкционированную замену газового оборудования. Должностным лицам за указанные нарушения придётся заплатить 25–100 тыс. рублей, юридическим — 200–500 тыс. рублей, отмечалось в сообщениях.