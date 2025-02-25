Киев, 25 февраля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Постановление Верховной рады Украины о продлении срока полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского является неконституционной попыткой выбрать президента в парламенте. Об этом 25 февраля заявил депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Sven Hoppe/Global Look Press

«Надо подчеркнуть, постановление об узурпации власти Зеленским — это неконституционная попытка выбрать президента через Раду. Все, голосовавшие за это, будут сидеть», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Ранее 25 февраля депутаты Рады со второй попытки поддержали постановление, предполагающее выполнение Зеленским своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента Украины. 24 февраля в поддержку данного постановления проголосовали 218 депутатов при необходимых 226.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 18 февраля поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Глава Белого дома также назвал Зеленского диктатором из-за отказа от выборов и заявил, что его поддерживают только 4% украинцев.

Срок президентских полномочий Зеленского завершился в мае 2024 года. Однако выборы нового президента страны так и не состоялись. Глава киевского режима отметил их, объяснив это военным положением на Украине. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их бессмысленности.

Президент России Владимир Путин ранее указал, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента даже в случае введения военного положения. По его словам, единственным легитимным органом власти осталась Верховная рада, а остальные утратили свою правомочность.