Москва, 25 февраля, 2025, 19:52 — ИА Регнум. В Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», посвященная освобождению и восстановлению стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Дмитрий Дубов/РИА Новости

«Для экспозиции использован уникальный фотоархив Совинформбюро 1944–1945 годов. <…> Выставка приурочена к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков, а также охватывает тему подвига тыла и освобождения территорий Европы», — говорится в сообщении.

Вчера, 24 февраля, в столичном Музее Победы состоялось торжественное открытие первого этапа выставки «Память сильнее времени. Дважды победители».

Всего в экспозицию вошло около 100 экспонатов, включая поражённую российскими бойцами беспилотную технику и другие трофеи, которые были взяты в ходе боевых действий. Также в этот день на Мемориальную стену Героев Российской Федерации торжественно внесли 65 новых имён участников спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.