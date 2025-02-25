Москва, 25 февраля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы продлил срок ареста блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 12 августа 2025 года. Заседание состоялось 25 февраля.

Александр Щербак/ТАСС Аяз Шабутдинов

«Я никак не препятствовал следствию, это не насильственное преступление, а я никак не угрожаю обществу», — заявил Шабутдинов в ходе заседания.

Защита блогера просила суд назначить ему домашний арест. Адвокат Калой Ахильгов заявил, что из 50 тыс. учеников Шабутдинова только около 100 человек имеют «неоправданные ожидания».

В ноябре 2023 года Шабутдинов был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Через день ему были предъявлены обвинения по восьми статьям о мошенничестве, после чего его арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года Таганский суд арестовал его банковские счета, автомобиль и имущество, а также наложил арест на денежные средства, изъятые у него в ходе обыска. Кроме того, в августе 2024 года в уголовном деле добавилось еще 22 эпизода мошенничества, а общее количество обвинений возросло до 114.

В то же время около 355 студентов курсов Шабутдинова подали ходатайство в суд с просьбой освободить его из СИЗО.

Под следствием также находится сообщник Шабутдинова, Василий Алексеев, который обвиняется в 92 эпизодах мошенничества и находится в розыске. Суд заочно арестовал его 26 июля 2024 года. В конце октября суд объявил в розыск супругу Алексеева Елену.