Пхукет, Таиланд, 25 февраля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. 42-летний москвич, прибывший на отдых на таиландский Пхукет вместе с девушкой, умер в гостиничном номере после трёх дней употребления алкоголя, сообщает Telegram-канал Mash.

Виталий Аньков/РИА Новости

Как рассказала интернет-изданию спутница погибшего, мужчина пил с момента заселения в отель.

«Лицо было серым, вид — нездоровым. Но от скорой отказывался. Говорил, что медики в Тае — мошенники, поэтому ни госпиталя, ни страховки не надо», — цитирует Telegram-канал слова девушки.

Утром, на четвертый день отдыха, она обнаружила тело мужчины в ванной.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года россиянин, впавший в кому в Таиланде после задержки авиарейса Бангкок — Красноярск, умер в больнице. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что турист из Красноярска впал в кому после отказа системы подачи кислорода в самолёте, вылетающем из Бангкока. По данным следствия, борт «Аэрофлота» вовремя не отправился в рейс из-за неисправности. Самолёт задержали на сутки, пассажиры в салоне жаловались на ухудшение самочувствия из-за нехватки кислорода.