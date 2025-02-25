Вашингтон, 25 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. Предложенная Киевом и поддержанная рядом западных стран антироссийская резолюция Генассамблеи (ГА) ООН по конфликту на Украине противоречит попыткам начать мирные переговоры и завершить конфликт, заявил 25 февраля госсекретарь США Марко Рубио.

Freddie Everett/Us State/Global Look Press Марко Рубио

Указанная резолюция «антагонистична», поэтому США голосовали против неё, сказал глава Госдепа в интервью Breitbart News.

«Честно говоря, мы не считали целесообразным, чтобы в ООН было что-то, что враждебно по отношению к любой из сторон [конфликта]. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров», — заявил Рубио.

Как передавало ИА Регнум, Генассамблея ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Киевом, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Первая резолюция содержит призыв к России вывести войска с территории Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область и украинские террористические атаки против мирного населения в тексте не осуждаются и не упоминаются.

Проект США состоял из трёх пунктов, в нём указывалось, что ГА ООН скорбит о трагической гибели людей в период российско-украинского конфликта, просит о скорейшем прекращении конфликта и призывает к прочному миру между РФ и Украиной.

При этом Совбез ООН в тот же день утвердил предложенную США резолюцию в исходном виде, без поправок со стороны ЕС. Представители Британии и Франции не воспользовались правом вето. Россия, Китай и США проголосовали «за».