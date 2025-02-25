Москва, 25 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Европейцы лишились права на участие в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта, когда встали на рельсы милитаризма. Об этом говорится в заявлении МИД России после принятия ООН резолюций по украинскому кризису.

Максим Гучек/РИА Новости

«В целом состоявшиеся на площадке ООН дискуссии и голосования наглядно показывают, что в мировом сообществе оформился запрос на мир. Европейцы, прочно вставшие на рельсы милитаризма и тем самым обоснованно лишившиеся права претендовать на участие в переговорах о параметрах урегулирования украинского кризиса, всё больше оказываются в изоляции. Налицо серьёзные сдвиги в подходах стран мирового большинства, которые демонстрируют растущие реализм и стремление содействовать скорейшему завершению конфликта», — говорится в заявлении.

В ведомстве также уточнили, что проект резолюции США хоть и был несовершенен, но являлся «шагом в правильном направлении», который демонстрирует стремление администрации американского президента Дональда Трампа добиться мирного урегулирования конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ГА ООН 24 февраля приняла сразу две резолюции по украинскому конфликту, одна из которых была инициирована Киевом, а другая — США (с поправками, предложенными странами ЕС). Проект США состоял из трёх пунктов, в нём указывалось, что ГА ООН скорбит о трагической гибели людей в период российско-украинского конфликта, просит о скорейшем прекращении конфликта и призывает к прочному миру между РФ и Украиной.

При этом Совбез ООН в тот же день утвердил предложенную США резолюцию в исходном виде, без поправок со стороны ЕС. Представители Британии и Франции не воспользовались правом вето. Россия, Китай и США проголосовали «за».