Москва, 25 февраля, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Порядка 80 тысяч водителей такси, которые работают в Москве и Подмосковье, прошли обязательную аттестацию. Всего в аттестации приняли участие 150 тысяч таксистов, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В рамках аттестации водителям необходимо пройти тест на знание правил провоза багажа, местных достопримечательностей и порядка действий на случай чрезвычайных ситуаций. С августа 2024 года она была добровольной, однако с 1 марта аттестация станет обязательной. Так, водители, которые не прошли тестирование, не будут получать заказы через агрегаторы. В мэрии отмечают рост интереса водителей к прохождению аттестации — еще пять дней назад таковых было 66 тысяч.

Доля аттестованных водителей растет ежедневно. «Нехватки водителей из-за аттестации мы не ожидаем. Она не занимает много времени, и большинство водителей успешно справляются с тестом», — цитирует РБК пресс-службу «Яндекс Go».

Представитель «Яндекс Go» Виктория Добромыслова добавила, что в компании с самого начала поддержали инициативу о введении обязательной аттестации для водителей такси, выполняющих заказы в Москве и Подмосковье. Кроме того, в компании усиленно информируют водителей о том, что до 1 марта аттестацию можно сдать без очередей.

Процесс аттестации занимает около 20 минут и состоит из десяти вопросов, для успешного прохождения достаточно ответить на восемь из них. Пройти тестирование можно как офлайн, так и онлайн.

В департаменте транспорта столицы отметили, что более 80% водителей такси сдают тестирование с первого раза. «Тестирование позволит водителям подтвердить профессиональные знания, а пассажирам быть уверенными в безопасности и комфорте поездок», — заверили в мэрии.