Санкт-Петербург, 25 февраля, 2025, 19:37 — ИА Регнум. В Передовой инженерной школе СПбПУ 25 февраля состоялось открытие лаборатории комплексных разработок основного оборудования химико-технологических и энергетических систем нового поколения.

Кадр из видео

Проект был реализован совместно с Центральным конструкторским бюро машиностроения корпорации «Росатом». Здесь с применением цифровых решений будут разрабатывать технологии в области водородной энергетики.

Лаборатория оснащена оборудованием отечественного производства. Здесь расположена единственная в Петербурге каталитическая установка ЛКУ-1, которая позволяет проводить исследования процессов каталитической переработки природного газа и разрабатывать перспективные технологии получения водорода.

«Открытие лаборатории совместно с ЦКБМ позволит нам готовить инженерный спецназ по перспективному направлению химико-технологических и энергетических систем», — отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Площадь лаборатории — 125 кв. м. В ней смогут работать 15 специалистов, которые займутся созданием химических и механических процессов, цифровых двойников.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года президент России Владимир Путин предложил дополнительно запустить 50 инженерных школ, в которых будут готовить специалистов высшей квалификации. Он отметил, что на увеличение эффективности, перевооружение производств должны быть нацелены передовые инженерные школы, которые создаются на базе вузов.

К 2024 году передовые инженерные школы подготовили к выпуску около 500 молодых специалистов. Именно они, как ожидается, в будущем станут частью элиты инженерной мысли России, теми, кто будет обеспечивать технологический суверенитет нашей страны.