«Роснефть» вошла в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний мира
Москва, 25 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. «Роснефть» по итогам 2024 года заняла четвёртое место в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира по версии энергетического агентства Energy Intelligence.
Первые три места рейтинга сохранили за собой саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, Национальная нефтяная компания Ирана (National Iranian Oil Company, NIOC) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).
«Роснефть» заняла четвертое место, обойдя американскую Exxon Mobil. Компания из США удерживала эту строку в рейтинге на протяжении семи лет.
«Переход «Роснефти» [с пятого. — Прим. ТАСС] на четвертое место отчасти объясняется ростом добычи газа российской компанией, а также снижением результатов Exxon», — пояснил президент Energy Intelligence Алекс Шинделар.
В десятку рейтинга вошли американская Chevron (6-е место), британская Shell (9-е место) и национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC (10-е место). На долю из топ-10 рейтинга приходится порядка трети мировой добычи нефти и газа. На 11-м месте расположилась кувейтская KPC, на 12-м — британская BP, следом — QatarEnergy, Sonatrach и TotalEnergies.
Другие российские нефтегазовые компании также заняли высокие места в рейтинге. Так, «Газпром» разделил 7-е место с венесуэльской PDVSA), «Лукойл» занял 13-е место. В топ-100 также вошли «Сургутнефтегаз» (30-е место), «Новатэк» (32-е место), «Татнефть» (52-е место) и «Русснефть» (85-е место).
Данные рейтинга отражают продолжающуюся консолидацию и стратегические противоречия между международными нефтегазовыми компаниями, пояснили в агентстве. Среди этих факторов — как изменение приоритетов в сфере переработки и сбыта, так и необходимость сохранения возможностей в сфере разведки и добычи.