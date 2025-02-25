Москва, 25 февраля, 2025, 19:23 — ИА Регнум. «Роснефть» по итогам 2024 года заняла четвёртое место в рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира по версии энергетического агентства Energy Intelligence.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Первые три места рейтинга сохранили за собой саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, Национальная нефтяная компания Ирана (National Iranian Oil Company, NIOC) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

«Роснефть» заняла четвертое место, обойдя американскую Exxon Mobil. Компания из США удерживала эту строку в рейтинге на протяжении семи лет.

«Переход «Роснефти» [с пятого. — Прим. ТАСС] на четвертое место отчасти объясняется ростом добычи газа российской компанией, а также снижением результатов Exxon», — пояснил президент Energy Intelligence Алекс Шинделар.

В десятку рейтинга вошли американская Chevron (6-е место), британская Shell (9-е место) и национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC (10-е место). На долю из топ-10 рейтинга приходится порядка трети мировой добычи нефти и газа. На 11-м месте расположилась кувейтская KPC, на 12-м — британская BP, следом — QatarEnergy, Sonatrach и TotalEnergies.

Другие российские нефтегазовые компании также заняли высокие места в рейтинге. Так, «Газпром» разделил 7-е место с венесуэльской PDVSA), «Лукойл» занял 13-е место. В топ-100 также вошли «Сургутнефтегаз» (30-е место), «Новатэк» (32-е место), «Татнефть» (52-е место) и «Русснефть» (85-е место).

Данные рейтинга отражают продолжающуюся консолидацию и стратегические противоречия между международными нефтегазовыми компаниями, пояснили в агентстве. Среди этих факторов — как изменение приоритетов в сфере переработки и сбыта, так и необходимость сохранения возможностей в сфере разведки и добычи.