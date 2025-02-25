Москва, 25 февраля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и оператор «Триколор» объявили о старте акций «Послание Герою» и «Россия глазами детей» в честь 80-летия Победы.

РИА Новости

До 23 марта жители России могут отправить письма Героям Великой Отечественной войны или создать рисунки, отражающие современную Россию, вместе с детьми. Работы будут показаны на телеканале «День Победы».

Акции пройдут и в офлайн-формате в регионах страны, где волонтёры организуют площадки для сбора работ. Участники могут оставить свои послания и рисунки на месте или передать их волонтёрам.

Уже несколько регионов присоединились к акции.

«Акция «Послание Герою» — это не просто возможность рассказать о своём Герое. Это также замечательный шанс выразить благодарность, поделиться своими достижениями и продемонстрировать, что память о Героях живёт в наших сердцах», — отметил и. о. руководителя Саратовского регионального отделения ВОД «Волонтёры Победы» Никита Евтушок.

Акции прошли также в Рязанской, Белгородской, Ростовской, Мурманской и Новгородской областях. Участникам мероприятия удалось поделиться историями о Героях с другими людьми, рассказать о достижениях своих семей и задуматься о героическом подвиге ветеранов и Великой Победе 1945 года.

Приём работ продолжается до 23 марта на сайте pobeda80. tricolor.ru.

С 1 марта начнётся показ видеороликов с работами участников на телеканале «День Победы».