Киев, 25 февраля, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады приняли закон, позволяющий главе киевского режима Владимиру Зеленскому направлять бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию других стран. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Lapin Oleksandr/Global Look Press

«Закон о нормировании отдельных вопросов относительно направления подразделений ВСУ в другие государства в период действия военного положения — за 267 голосов», — отметил депутат.

Согласно тексту данного документа, в период действия военного положения ВСУ могут направляться на территорию других стран, чтобы «обеспечивать национальную безопасность и оборону, сдерживать агрессию против Украины и защищать её территориальную целостность».

При этом во время военного положения решение о направлении ВСУ в другие страны принимает глава государства, а одновременно с этим соответствующий законопроект вносится в Верховную раду. При этом президент должен также сообщить о задачах, общей численности подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчинённости, сроках пребывания и т.д.

В Верховной раде не уточнили, каким образом этот законопроект поможет Зеленскому, ведь срок его полномочий на посту президента Украины истёк 20 мая 2024 года. При этом он отказался признавать, что испытывает жажду власти.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Зеленский нелегитимен. В украинской конституции нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения, отмечал он. На Украине есть только один легитимный орган власти — Верховная рада, полномочия которой в условиях военного положения могут быть продлены без выборов. При этом Путин добавил, что если первое лицо государства нелегитимно, то и все остальные органы теряют свою правомочность.

В последнее время мнение Путина стали разделять и на Западе. Так, президент США Дональд Трамп после возобновления контактов с Россией поддержал необходимость проведения выборов президента Украины, уточнив, что Зеленский имеет низкий уровень поддержки населения страны. По словам Трампа, сейчас главу киевского режима поддерживает только около 4% украинцев.