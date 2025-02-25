Берлин, 25 февраля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп по требованию президента России Владимира Путина хочет вывести американские войска из стран Восточной Европы, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на высокопоставленные источники.

Baderkhan Ahmad/AP/TASS

«Согласно нашим источникам, это связано с требованием, выдвинутым Путиным в 2021 году, о выводе американских войск из всех стран НАТО, которые стали членами альянса после 1990 года», — отмечают в издании.

Авторы также заявили, что российско-американские отношения возвращаются к периоду «перестройки», когда у власти в СССР был Михаил Горбачёв.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Трамп заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию на Украине. По словам Трампа, Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО.

20 февраля издание Financial Times сообщило, что США выступили против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике «Группы семи» (G7). В материале отмечалось, что Трамп хочет максимально дистанцироваться от позиции экс-президента США Джозефа Байдена. По мнению помощников американского лидера, отказ от подобных формулировок поможет в разрешении конфликта на Украине, добавили авторы.