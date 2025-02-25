Москва, 25 февраля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) призвал допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года, передаёт 25 февраля телеканал SVT.

«Они (МОК — Прим. ред.) совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх», — заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что спортсменов из РФ и Белоруссии допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

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