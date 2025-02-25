Владикавказ, 25 февраля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева скончалась в возрасте 98 лет на территории Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Валерия Хугаева

«Тяжёлая утрата для Северной Осетии: не стало народной артистки России Валерии Хугаевой. Её яркое мастерство и способность передавать самые глубокие и сильные эмоции на сцене завоевали признание и любовь не одного поколения зрителей. Валерия Вячеславовна сыграла множество незабываемых ролей в театре и кино. В 60-х Фатима в её исполнении покорила зрителей всего Советского Союза. Она была настоящей звездой отечественной культуры», — указал он в публикации.

А министр культуры региона Сослан Фидаров рассказал, что Хугаева поразила зрителей и критиков в Москве, исполнив роль миссис Севидж в одноименном спектакле Русского театра в 1971 году.

Артистку приняли в Русский театр Владикавказа в 1951 году, где она и играла до конца своих дней. За плечами актрисы десятки ролей в театре, а также несколько государственных наград, среди которых орден «Знак Почёта», медаль «Во Славу Осетии» и звание народной артистки РСФСР, которого Хугаева была удостоена в 1971 году.