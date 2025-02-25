Курск, 25 февраля, 2025, 18:42 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие назвали «дорогой смерти» трассу из Юнаковки в Суджу, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В то время как военнослужащие группировки «Север» взяли под огневой контроль дорогу Юнаковка — Суджа, у войск противника начались огромные проблемы с логистикой и ротацией. Данный маршрут они обозвали «дорога смерти», — цитирует агентство своего собеседника.

Как уточняет агентство, сейчас Вооружённые силы Украины (ВСУ) остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в курской Судже из-за активной работы российских бойцов по основной трассе подвоза для украинских войск.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 февраля пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что подразделения ВСУ за сутки потеряли более 220 бойцов и два танка в Курской области.

Согласно сводкам Минобороны, ВСУ за три года потеряли около 1,08 млн убитыми и ранеными. С начала 2025 года украинские формирования лишились около 80 тыс. военных убитыми и ранеными. В 2022 году потери украинских войск составили 118,5 тыс. бойцов, в 2023 году — 405,4 тыс. военных. В 2024 году, по данным Генштаба ВС России, ВСУ потеряли более 595 тыс. человек убитыми и ранеными.