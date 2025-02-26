Найдены новые жертвы бойца ММА, напавшего на жену участника СВО в Кирове
Киров, 26 февраля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. После резонансного задержания кировского бойца ММА Матвея Леванова за нацистские лозунги и высказывая в поддержку «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) полиция взялась за расследование других преступлений бойца. Как рассказывают местные жители, Леванов и его друзья держали в страхе жителей города: избивали людей по ночам. При этом местная полиция никак не реагировала на заявления пострадавших до тех пор, пока очередная выходка Леванова не попала в федеральные новости. Об этом ИА Регнум рассказали сами пострадавшие от рук Матвея.
Ранее ИА Регнум публиковало видео, на котором Матвей Леванов и его друзья пытаются привести в чувство молодого человека, потерявшего сознание после удара во время их нападения. Пострадавшим оказался 32-летний Дмитрий, мужчина рассказал о том, как стал жертвой нападения бойца ММА и его дружков.
«Это произошло 20 сентября 2024 года, я с друзьями выходил из такси, в этот момент во дворе находились несколько парней. Им что-то не понравилось, сказали: «Чего косо смотришь?!» — видимо они искали приключений. Двоим моим друзьям распылили перцовый баллончик в лицо, а меня стали бить, я потерял сознание», — рассказал Дмитрий.
Молодой человек получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб ребер и частично потерял чувствительность одной стороны тела. Он обратился с заявлением в полицию, но полгода не мог добиться возбуждения уголовного дела. Всё изменилось, когда его обидчик попал в федеральные новости после нападения на жену бойца СВО.
«В тот же день, как его задержали, как шумиха началась, меня вызвали для опроса. Изначально по моему заявлению даже участковый не шевелился, я всё делал сам, документы собирал. Но каждый раз были отказы в возбуждении уголовного дела, четыре раза в прокуратуру я обращался, последний раз писал уже в Москву в Генпрокуратуру. А сейчас мое дело вдруг резко стало интересно правоохранителям», — объяснил Дмитрий.
Молодой человек рассказал, что после публикации видеозаписи с ним стали связываться и другие жертвы Леванова и его банды. Одна из них Оксана — мама 21-летнего Кирилла (имя изменено). Боец вместе с друзьями избил ее сына в помещении клуба, где он и его приятели работали охранниками, рассказала женщина.
«В сентябре 2023 года они напали на моего сына, когда он выходил с девчонками из помещения клуба. Девочек выпустили, а сына заперли, оттащили в туалет и там избивали. У него на спине были следы подошв кроссовок, представляете, как сильно они его били!» — возмутилась Оксана.
Пострадавший сразу обратился в полицию, но его обидчиков тогда тоже не привлекли к ответственности. А записи камер, на которые могло попасть нападение, таинственным образом исчезли.
«Я знаю имена участников, это уже всем хорошо известный Матвей Леванов и его дружок Данил Попов. Они ровно то же самое кричали, когда сына моего избивали, что и женам бойцов СВО: вот эти свои фашистские лозунги», — сказала женщина.
Сейчас жители города удивляются, почему правоохранители раньше не обращали внимания на эту компанию. Один из кировчан поделился с ИА Регнум своей историей.
«У меня была ситуация неприятная с этим Левановым, я даже из-за него на сутки попал в полицию. Я следователю ещё тогда говорил, что такие наколки просто так не делают, чтоб они обратили внимание на этого персонажа, им было плевать, вот результат…» — заключил мужчина.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 февраля боец кировской лиги единоборств Gas Fight 22-летний Матвей Леванов набросился на жен участников СВО с оскорблениями, выкрикивал нацистские лозунги и высказывания в поддержку «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также угрожал избить женщин, чьи мужья воюют. На следующий день парня задержали, а бойцовская лига Gas Fight, где он выступал, исключила его из числа участников. Отец бойца, узнав о его поступке, призвал его справедливо наказать.