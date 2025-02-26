Киров, 26 февраля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. После резонансного задержания кировского бойца ММА Матвея Леванова за нацистские лозунги и высказывая в поддержку «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) полиция взялась за расследование других преступлений бойца. Как рассказывают местные жители, Леванов и его друзья держали в страхе жителей города: избивали людей по ночам. При этом местная полиция никак не реагировала на заявления пострадавших до тех пор, пока очередная выходка Леванова не попала в федеральные новости. Об этом ИА Регнум рассказали сами пострадавшие от рук Матвея.

ИА Регнум Данил Попов и Матвей Леванов

Ранее ИА Регнум публиковало видео, на котором Матвей Леванов и его друзья пытаются привести в чувство молодого человека, потерявшего сознание после удара во время их нападения. Пострадавшим оказался 32-летний Дмитрий, мужчина рассказал о том, как стал жертвой нападения бойца ММА и его дружков.

«Это произошло 20 сентября 2024 года, я с друзьями выходил из такси, в этот момент во дворе находились несколько парней. Им что-то не понравилось, сказали: «Чего косо смотришь?!» — видимо они искали приключений. Двоим моим друзьям распылили перцовый баллончик в лицо, а меня стали бить, я потерял сознание», — рассказал Дмитрий.

Молодой человек получил травму головы, сотрясение мозга, ушиб ребер и частично потерял чувствительность одной стороны тела. Он обратился с заявлением в полицию, но полгода не мог добиться возбуждения уголовного дела. Всё изменилось, когда его обидчик попал в федеральные новости после нападения на жену бойца СВО.

ИА Регнум

«В тот же день, как его задержали, как шумиха началась, меня вызвали для опроса. Изначально по моему заявлению даже участковый не шевелился, я всё делал сам, документы собирал. Но каждый раз были отказы в возбуждении уголовного дела, четыре раза в прокуратуру я обращался, последний раз писал уже в Москву в Генпрокуратуру. А сейчас мое дело вдруг резко стало интересно правоохранителям», — объяснил Дмитрий.

Молодой человек рассказал, что после публикации видеозаписи с ним стали связываться и другие жертвы Леванова и его банды. Одна из них Оксана — мама 21-летнего Кирилла (имя изменено). Боец вместе с друзьями избил ее сына в помещении клуба, где он и его приятели работали охранниками, рассказала женщина.

«В сентябре 2023 года они напали на моего сына, когда он выходил с девчонками из помещения клуба. Девочек выпустили, а сына заперли, оттащили в туалет и там избивали. У него на спине были следы подошв кроссовок, представляете, как сильно они его били!» — возмутилась Оксана.

ИА Регнум

Пострадавший сразу обратился в полицию, но его обидчиков тогда тоже не привлекли к ответственности. А записи камер, на которые могло попасть нападение, таинственным образом исчезли.

«Я знаю имена участников, это уже всем хорошо известный Матвей Леванов и его дружок Данил Попов. Они ровно то же самое кричали, когда сына моего избивали, что и женам бойцов СВО: вот эти свои фашистские лозунги», — сказала женщина.

ИА Регнум Данил Попов и Матвей Леванов

Сейчас жители города удивляются, почему правоохранители раньше не обращали внимания на эту компанию. Один из кировчан поделился с ИА Регнум своей историей.

«У меня была ситуация неприятная с этим Левановым, я даже из-за него на сутки попал в полицию. Я следователю ещё тогда говорил, что такие наколки просто так не делают, чтоб они обратили внимание на этого персонажа, им было плевать, вот результат…» — заключил мужчина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 февраля боец кировской лиги единоборств Gas Fight 22-летний Матвей Леванов набросился на жен участников СВО с оскорблениями, выкрикивал нацистские лозунги и высказывания в поддержку «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также угрожал избить женщин, чьи мужья воюют. На следующий день парня задержали, а бойцовская лига Gas Fight, где он выступал, исключила его из числа участников. Отец бойца, узнав о его поступке, призвал его справедливо наказать.