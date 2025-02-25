Пенза, 25 февраля, 2025, 19:03 — ИА Регнум. Входные двери в квартирах многоквартирных домов не должны открываться в определённом направлении. Об этом напомнило Главное управление МЧС России по Пензенской области в своём Telegram-канале.

Александр Иванов/РИА Новости

Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук заявил, что с 1 февраля собственников квартир, установивших двери, открывающиеся наружу, могут оштрафовать на крупную сумму. Он пояснил, что в случае отказа вернуть дверь в исходное положение, соседи могут обратиться в суд.

«Нормативным документом по пожарной безопасности является свод правил СП 1.13 130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В подпункте «д» пункта 4.2.22 СП 1.13 130.2020 указано, что направление открывания дверей для помещений в многоквартирных жилых домах не нормируется», — говорится в сообщении пензенского управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что двери на путях эвакуации должны открываться наружу, в сторону выхода из здания.

Также заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с «РИА Новости» опроверг информацию о том, что штрафы за неправильно установленные двери были увеличены до 15 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта 2025 года вступит в силу закон, согласно которому владельцев заброшенных земельных участков будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Как рассказал председатель комитета Совета Федерации Андрей Шевченко, правообладатель должен освоить участок в течение трёх лет с момента регистрации права собственности. Это правило касается как участков, приобретённых после 1 марта 2025 года, так и тех, что уже находятся в собственности.