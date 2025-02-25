Москва, 25 февраля, 2025, 18:47 — ИА Регнум. У Международного олимпийского комитета (МОК) теперь нет даже формальных причин для отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), заявил 25 февраля глава ОКР Михаил Дегтярёв.

МОК в 2023 году отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Формальной причиной стало включение в состав российского комитета олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В декабре был принят новый устав ОКР. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Число членов ОКР сокращено на 89 единиц. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана. Причины, указанные в решении исполкома МОК, устранены, о чём мы уже сообщили», — цитирует Дегтярева Sports.ru.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на Игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

В сентябре 2024 года президент Владимир Путин обвинил МОК в грубом попрании олимпийских идеалов, стремлении сохранить власть и финансовое благополучие. Он отметил, что Россия продолжит идти по пути демократизации спорта и снятия надуманных ограничений.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк ранее отметил, что после завершения специальной военной операции может быть рассмотрен вопрос о подаче иска в суд с целью восстановления права сборной России на участие в чемпионате мира в 2026 году. Сейчас в МОК затишье, там проходят выборы нового главы, и все ждут, кто будет президентом и какие изменения это может повлечь за собой, добавил Третьяк.