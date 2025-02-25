Варшава, 25 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Власти Польши готовы принять у себя на территории подразделения армии США, которые находятся сейчас в Германии, если Вашингтон решит свернуть миссию в ФРГ, заявил 25 февраля президент Польши Анджей Дуда.

Oleksandr Rupeta/Global Look Press

«Мы не против, чтобы Германия отдала нам свои отношения с Соединёнными Штатами. Мы с удовольствием возьмем их вместе со всеми американскими войсками, которые находятся в Германии», — сказал польский лидер, его слова передаёт телеканал Polsat.

Ранее 25 февраля газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Франция может разместить в Германии истребители с ядерным оружием, если США сократят своё военное присутствие в Европе. По мнению авторов материала, подобный шаг Парижа может подтолкнуть Лондон к аналогичным действиям.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что США могут частично вывести свои войска с территории Европы. При этом он согласился с тем, что странам ЕС необходимо нарастить оборонные расходы на фоне изменения приоритетов США и возникающего из-за этого «некоторого дисбаланса». Драгоне также назвал «ересью» заявления о том, что европейские страны не смогут самостоятельно обеспечивать собственную оборону.