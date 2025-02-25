Москва, 25 февраля, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Французская автомобилестроительная компания Renault в случае возвращения на российский рынок обязана будет компенсировать не менее 112,5 млрд рублей российских инвестиций, вложенных в развитие АвтоВАЗа после ухода концерна в 2022 году. Об этом 25 февраля заявил президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам Соколова, в 2023 году инвестиции на развитие производственных мощностей АвтоВАЗа превысили 27,5 млрд рублей, в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей. При этом в текущем году объём инвестиций запланирован на уровне не менее 45 млрд рублей. Этот показатель значительно превышает средние ежегодные вложения Renault в начале 2020 годов, которые составляли порядка 20–22 млрд рублей.

«Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом цена входа не будет равна цене выхода за один рубль», ― отметил Соколов.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля гендиректор компании Renault Лука де Мео заявил, что автоконцерн в будущем может вернуться на российский рынок. На АвтоВАЗе на это ответили, что у них нет никаких контактов с бывшим партнёром.

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля заявил, что у Renault вряд ли получится вернуться на российский рынок.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров 23 февраля предупредил, что иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же просто, как уходил. Он подчеркнул, что у РФ хорошая память и легко такие решения точно приниматься не будут.

Мантуров также отметил, что РФ будет пристально рассматривать возвращение тех, кто убежал с российского рынка в 2022 году. Он добавил, что государство будет находить решение только с теми, с кем ему выгодно сотрудничать.

Renault приостановила деятельность в России в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций правительств стран ЕС. В мае 2022 года компания продала долю в АвтоВАЗе в размере почти 68%, потери для концерна по итогам первой половины 2022 года составили €2,3 млрд. При этом Renault сохранила право выкупить ее в течение шести лет. Акции московского завода «Рено Россия» были переданы в распоряжение города Москвы, а доля Renault в АвтоВАЗе перешла к институту НАМИ, который находится под ведением Министерства промышленности и торговли РФ.