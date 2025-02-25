Киев, 25 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский — диктатор, который теряет контроль над своей страной, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

Tetiana Dzhafarova/AP/TASS Владимир Зеленский

«Диктатор теряет контроль над властью», — написал журналист.

Боуз обратил внимание на то, что против действующего лидера киевского режима стали выступать даже прежде лояльные ему СМИ и парламент.

«Армия отступает, он [Зеленский] арестовывает генералов, а его некогда крупнейший спонсор [США] осознал его аферу», — утверждает ирландец.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля депутаты Верховной рады Украины со второго раза поддержали постановление, предполагающее выполнение главой киевского режима своих полномочий до вступления на пост новоизбранного президента Украины.

Днем ранее, 24 февраля, депутаты не поддержали этот же проект. Тогда документ набрал 218 голосов при необходимых 226. В зале заседаний во время голосования присутствовали прибывшие в Киев члены Еврокомиссии.

Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов в разговоре с ИА Регнум объяснил такие результаты голосования по проекту конфликтом внутри украинских элит. Партия Зеленского не такая уже монолитная, какой была в 2019 году, а в парламенте находится много оппозиционных сил, и с некоторыми из них фактически ведётся война на внутреннем фронте, отметил эксперт.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Согласно конституции Украины, новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись. Выборы главы государства были отменены Зеленским из-за введения в стране военного положения. Позднее он заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, заявив, что его поддерживают только 4% украинцев. Глава американского государства поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине.