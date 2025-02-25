Полтава, Украина, 25 февраля, 2025, 17:53 — ИА Регнум. В украинском городе Полтаве демонтирован памятник российскому императору Петру I, установленный рядом с государственным музеем «Поле Полтавской битвы». Об этом сообщила секретарь Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Украинская чиновница заверила своих подписчиков, что произошедшее — «не акт вандализма, а сознательное и ответственное действие общины». Она пояснила, что памятник был убран в рамках политики декоммунизации, проводимой украинским режимом.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. К началу 2022 года было снесено более 2,5 тысячи монументов, включая памятники Пушкину и Суворову. Кроме того, были изменены названия более 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц.

27 января 2025 года в Киеве был демонтирован памятник российскому и советскому физиологу Ивану Павлову, расположенный около Александровской больницы. 31 декабря 2024 года в Одессе снесли памятник Владимиру Высоцкому, установленный у здания Одесской киностудии. Демонтаж был проведен коммунальными службами ночью. 27 декабря 2024 года в Киеве, на аллее городов-героев, были демонтированы названия Москвы и Минска, а также медаль «Золотая Звезда». Это решение было принято после обследования бронзовых барельефов специалистами Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины, которые посчитали, что монументы якобы требуют реставрации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя действия по дерусификации Украины, подчеркнул, что идея изгнания русских долгое время была в повестке украинских политиков. По его словам, в логике Киева дерусификация означает лишение этнических русских их идентичности, языка и истории.

2 августа 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим и его западные покровители стремятся уничтожить всё русское, но такая политика не имеет и не может иметь будущего.