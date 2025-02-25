Москва, 25 февраля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о попытке захвата агрокомплекса «Кущевский» на Кубани Олег Чебанов приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Преображенский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Чебанова виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества и покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помимо срока в колонии, осужденному назначен штраф в размере 155 млн 710 тыс. рублей.

Было установлено, что активами агрокомплекса стоимостью более 1 млрд рублей пыталось завладеть преступное сообщество, созданное бенефициарами концерна «Покровский». Злоумышленники намеревались установить фактический контроль над процедурой банкротства сельхозпредприятия, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды.

«Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из его структурных, так называемых финансовых ячеек. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации», — говорится в сообщении.

Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, добавили в ведомстве.

Олег Чебанов — сын основателя концерна «Покровский» Аркадия Чебанова. По данным следствия, оба Чебанова, а также бывший совладелец «Покровского» Андрей Коровайко входили в преступную группу, которая пыталась незаконно завладеть сельскохозяйственными активами на юге России. Агрокомплекс «Кущевский» некогда контролировала банда Цапков, участников которой задержали в 2010 году за массовое убийство в станице Кущевской.