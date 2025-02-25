Туймазинский район, Башкирия, 25 февраля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Во дворце «Туймазы-Арена» появилась современная ледозаливочная машина. Универсальный спортивно-концертный комплекс оснащен новой техникой в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ледовый дворец в Башкирии получил новую технику

Новый ледозаливочный комбайн оснащён увеличенными емкостями для воды и снега, что ускоряет процесс восстановления ледового покрытия. Качество заливки соответствует всем требованиям для проведения всероссийских и международных турниров.

Ледовый дворец был построен при поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть») и назван в честь хоккеиста Сергея Гимаева. Общая площадь дворца — около 10 тыс. кв. м. Здесь есть ледовая арена, тренажерные залы, помещение для занятий легкой атлетикой. Дворец ежегодно посещают более 100 тыс. человек из разных районов Башкирии. На его арене проходят республиканские и межрегиональные соревнования.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ледовый дворец в Башкирии получил новую технику

Ранее «Башнефть» также поддержала строительство ледовых дворцов в городах Кумертау и Октябрьский, где можно круглогодично проводить во дворцах соревнования различного уровня. Спортивные площадки пользуются популярностью как среди спортсменов для проведения спортивных сборов, так и среди горожан. Всего с 2017 года в 16 районах республики «Башнефть» помогла построить и реконструировать более 30 крупных спортивных объектов.