Варшава, 25 февраля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск получил травму, когда катался на лыжах, в результате чего теперь вынужден передвигаться на костылях. Соответствующее видео политик опубликовал у себя в соцсетях.

Кадр из видео

«Внучки сказали мне на склоне: «Покажи, дедушка, как ты катаешься». Вот я и показал», — рассказал он.

По словам Туска, при падении крепление ботинок не отстегнулось, и это стало причиной травмы. Политик уточнил, что пользоваться костылями ему придётся ещё несколько дней, однако больничный брать он не собирается. Туск также призвал всех желающих покататься на лыжах тщательно проверять свою экипировку и разогреваться перед стартом.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля известный американский актёр Дэниэл Барнс сломал ногу, поскользнувшись на льду во дворе дома на Ленинском проспекте. Пострадавшего увезли на скорой в больницу, чтобы провести операцию.