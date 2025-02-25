Москва, 25 февраля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов поэтессу Веру Полозкову, следует из базы данных ведомства.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Полозкова ранее неоднократно выступала с резкими антироссийскими высказываниями, заявляя, в частности, что ей не жалко убитых в Донбассе детей. Россию она покинула в 2022 году, вместе с тремя маленькими детьми.

Депутат Госдумы Елена Ямпольская ранее обратилась в Генеральную прокуратуру и попросила организовать проверку высказываний Полозковой на предмет оправдания и пропаганды терроризма. В 2017 году Полозкова обещала «выпить шампанского», когда писателю Захару Прилепину «прострелят башку». В июне 2024 года, отвечая на вопрос, выполнила ли она своё намерение после теракта против Прилепина, Полозкова с улыбкой ответила, что поскольку писатель выжил, то она выпьет «максимум пивко».

Как передавало ИА Регнум, теракт против Прилепина был совершён в мае 2023 года в Нижегородской области. Он получил тяжёлые ранения, а его помощник Александр Шубин погиб. Правоохранители возбудили дело по статье о теракте и по горячим следам задержали одного предполагаемого причастного к совершению преступления, его предполагаемый сообщник был объявлен в розыск.

17 февраля реестр экстремистов и террористов пополнили сразу 174 организации националистического толка. В частности, в перечень экстремистов и террористов внесли «Лигу свободных наций», «Конфедерацию кавказского союза», «Движение за независимость Республики Саха», «Сибирский батальон» и другие. Кроме того, в список включили 28 новых физических лиц.