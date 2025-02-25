Москва, 25 февраля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России возбудило уголовное дело по факту хищения грузовых вагонов российских и белорусских компаний на территории Украины. Об этом 25 февраля сообщает РБК со ссылкой на источник.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как в феврале 2022 года Украина «завладела» находившимися на её территории грузовыми вагонами российских и белорусских собственников», — сказано в публикации.

По информации компаний-операторов, на территории Украины находилось более 17 тыс. вагонов, общая стоимость которых оценивается в 1,1 млрд долларов. Вагоны арестовали якобы за уклонение от уплаты налогов. Фигурантами стали около 200 российских и белорусских компаний.

В марте 2022 года компания «Укрзализныця» начала процесс национализации грузовых вагонов. По её информации, под арест попали 3 тыс. единиц российского и белорусского транспорта.

В феврале 2023 года на Украине ввели арест на 170 вагонов с минеральными удобрениями компаний «Уралкалий» и «Беларуськалий». В службе безопасности страны пояснили, что ограничительная мера была введена на оптовую партию минеральных удобрений российского и белорусского производства.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. Отмечается, что на «содействие» ВСУ направят 90% полученных средств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму.