Купянск, Украина, 25 февраля, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Российские силы, действующие на купянском направлении, посадили ВСУ на «шпагат» протяженностью в 40 километров, сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в своём Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что ВС России наступают по обе стороны реки Оскол. Плацдарм на правом берегу расширяется, фактически превращаясь в фронтовой участок боевых действий, указал эксперт.

«Наше командование в районе Купянска, могу предположить, уже посадило противника на сорокакилометровый «шпагат». Есть такое выражение уже в войсках», — отметил Алёхин.

По его словам, на этом направлении у российских войск появились «прорывные возможности действовать», в частности, продвигаться через Шевченково в сторону Чугуева. Вероятно, ВС РФ охватывают Купянск с двух сторон, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ отвело из-под Купянска около половины подразделений. По информации эксперта, у противника не осталось в этом районе сил и средств для контратак, а в городе идут позиционные бои.

Глава украинской администрации Купянска Андрей Беседин заявил 18 февраля, что ВС России вплотную подошли к городу, создав угрозу его окружения. Минобороны России 24 февраля в свою очередь проинформировало об освобождении села Тополи в Купянском районе.