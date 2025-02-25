Москва, 25 февраля, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ 25 февраля объявило всероссийскую акцию «Код донора. Защитники Отечества». Она пройдет в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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В церемонии запуска акции приняли участие более 200 человек. Среди почетных гостей была и 90-летняя Нина Майкова, пережившая блокаду Ленинграда и ставшая почетным донором — на её счету более 100 донаций.

«Через донорство мы рассказываем о преемственности поколений, о том подвиге, который совершали и медицинские работники, и доноры в годы Великой Отечественной войны», — цитирует пресс-служба слова главы Управления службы крови и экстремальной медицины ФМБА Ольги Эйхлер.

Отмечается, что «Код донора. Защитники Отечества» — четвертый проект, который связывает тематический год, объявленный Путиным, с популяризацией донорства крови и костного мозга. Такой подход к продвижению донорства показал свою эффективность в предыдущих акциях: «Культурный код донора» (2022), «Код донора. Наставничество» (2023), «Семейный код донора» (2024).