Симферополь, 25 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. Спасатели подняли со скал кошку Мусю, выжившую после падения с обрыва у замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, сообщили 25 февраля волонтёры.

Кадр из видео

Они рассказали, что животное не вернется на прежнее место обитания — кошке подыщут новый дом.

Напомним, 23 февраля уроженец Санкт-Петербурга выбросил кошку с обрыва, перед этим убедившись, что рядом нет свидетелей. Однако его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. 24 февраля мужчину задержала полиция.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в Мытищах местный житель привязал двух собак к автомобилю и протащил их по асфальту на большой скорости. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Злоумышленника задержали.

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