Вашингтон, 25 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 февраля на пресс-конференции в Белом доме не дал президенту США Дональду Трампу закончить рассказ о том, как страны Европейского союза финансируют Украину, сообщил американский телеканал CNN.

IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/Global Look Press

«Европа даёт Украине деньги в долг, они получат свои деньги обратно», — начал объяснять Трамп.

Однако Макрон быстро подошёл к президенту США и положил ему руку на предплечье, чтобы тот сделал паузу в речи.

«Нет, на самом деле, если говорить честно, мы оплатили 60% от общей суммы», — заявил президент Франции.

Он также добавил, что было бы «здорово», если бы Россия отдала замороженные активы на восстановление Украины. Трамп в свою очередь с иронией заявил: «Если вы верите в это, то ладно».

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Макрон прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом, но американский лидер не стал его встречать. На опубликованной записи видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.

Западные СМИ отмечали, что на следующий день, 25 февраля, Трамп снова унизил Макрона, посадив его на приставном стуле у края стола в Белом доме во время видеоконференции лидеров «Большой семёрки». При этом на трансляции видно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс также находился в Овальном кабинете, однако сидел не около угла стола, а в отдельном кресле.