Белгород, 25 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 февраля опубликовал в Telegram-канале кадры уничтожения с помощью дронов бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе границы с Белгородской областью.

Кадр из видео

«На Харьковском направлении успешно проводит оперативно-боевые операции совместно с другими российскими подразделениями личный состав стрелкового батальона имени Шейха-Мансура МО РФ под командованием дорогого БРАТА, боевого офицера Муслима Товзаева (Пуля)» — написал Кадыров в подписи к видео.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949845" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Работа операторов БПЛА по обнаружению живой силы ВСУ и укрытий

В начале января Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения двух машин с бойцами ВСУ в Харьковской области. Военнослужащие разведывательного подразделения группировки ВС РФ «Север» с помощью беспилотников выявили движение двух автомобилей противника, следовавших на позиции. Цели были уничтожены расчётами FPV-дронов.

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