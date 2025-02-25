Краснодар, 25 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. На Кубани скончался депутат Законодательного собрания Краснодарского края и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пресс-служба ЗСК Иван Безуглый

Безуглый умер вечером 24 февраля. Ему было 76 лет.

«Ушел из жизни дважды Герой труда Кубани, депутат ЗСК Иван Васильевич Безуглый. <…> Выражаю глубокие соболезнования родным и всем, кто знал Ивана Безуглого», ― написал Кондратьев в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что Безуглый всю свою жизнь был неподдельно предан Родине.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале отметил, что Безуглого можно без преувеличения назвать легендарной личностью, поскольку он являлся активным участником и непосредственным организатором событий, известных как Крымская весна. В феврале 2014 года Безуглый лично возглавлял оборону Турецкого вала.

Иван Безуглый родился 7 февраля 1949 года в станице Менгрельской в семье родовых кубанских казаков. С начала 1990-х годов он принимал активное участие в возрождении кубанского казачества, с 1997 года был бессменным атаманом Таманского отдела Кубанского казачьего войска

К настоящему времени занимал пост первого зампредседателя комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.