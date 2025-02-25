Умер один из участников Крымской весны Иван Безуглый
Краснодар, 25 февраля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. На Кубани скончался депутат Законодательного собрания Краснодарского края и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Безуглый умер вечером 24 февраля. Ему было 76 лет.
«Ушел из жизни дважды Герой труда Кубани, депутат ЗСК Иван Васильевич Безуглый. <…> Выражаю глубокие соболезнования родным и всем, кто знал Ивана Безуглого», ― написал Кондратьев в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что Безуглый всю свою жизнь был неподдельно предан Родине.
Военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале отметил, что Безуглого можно без преувеличения назвать легендарной личностью, поскольку он являлся активным участником и непосредственным организатором событий, известных как Крымская весна. В феврале 2014 года Безуглый лично возглавлял оборону Турецкого вала.
Иван Безуглый родился 7 февраля 1949 года в станице Менгрельской в семье родовых кубанских казаков. С начала 1990-х годов он принимал активное участие в возрождении кубанского казачества, с 1997 года был бессменным атаманом Таманского отдела Кубанского казачьего войска
К настоящему времени занимал пост первого зампредседателя комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.