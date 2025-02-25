Москва, 25 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Мошенники начали адаптировать свои схемы под молодёжь, и всё чаще их жертвами становятся студенты и школьники, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Студенту/учащемуся звонят от имени деканата или студенческой поликлиники с требованием проверки данных или регистрации в сервисе. Для совершения данного действия необходимо назвать код авторизации», — говорится в сообщении.

Таким способом злоумышленники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», после чего оформляют поддельные доверенности и подают заявки на кредиты.

Кроме того, мошенники могут украсть деньги, попросив сфотографировать банковскую карту с обратной стороны или убедив жертву снять наличные и передать их курьеру, рассказали в МВД.

Эксперты по кибербезопасности напомнили: не следует кому-либо сообщать коды из СМС, а при подозрении на взлом аккаунта нужно обратиться в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее УБК МВД России предупреждало, что мошенники могут узнавать личные данные при демонстрации экрана во время общения в мессенджерах. В ведомстве отметили, что не советуют использовать эту функцию в процессе общения с незнакомцами.