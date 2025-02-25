Таллин, 25 февраля, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Цены на электричество в странах Прибалтики резко выросли после выхода из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, теперь они в 60 раз выше, чем в некоторых других странах, сообщила 25 февраля эстонская телерадиокомпания ERR.

EPA/ТАСС

Уточняется, что цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве в настоящее время в 60 раз выше, чем в Финляндии. Операторы уверяют, что рост цен связан с холодной погодой и «недостатком ветра», ещё одной причиной называют аварию на энергокабеле Estlink 2, соединяющем Эстонию и Финляндию, сказано в сообщении.

Согласно биржевым данным, после выхода стран Прибалтики из системы БРЭЛЛ среднесуточная цена на электроэнергию не опускается ниже 100 евро за 1 МВт·ч. В то время как в Финляндии, по данным биржи Nord Pool, цена за 1 МВт·ч составляет чуть более 1 евро.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение якобы даст Эстонии, Латвии и Литве «свободу от угроз и шантажа» со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что отключение стран от БРЭЛЛ — продолжение уничтожения стран, некогда имевших предпосылки к процветанию.