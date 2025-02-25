Вашингтон, 25 февраля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал возобновить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады. Соответствующее заявление он опубликовал 24 февраля в соцсети Truth Social.

Jeff McIntosh/AP/TASS

По его словам, канадский подрядчик TC Energy, занимающийся данным проектом, должен «немедленно построить» трубопровод. Прежнего президента США Джозефа Байдена Трамп обвинил в некомпетентности — тот ранее распорядился заморозить строительство, несмотря на поддержку проекта со стороны Оттавы.

«Мы хотим, чтобы трубопровод Keystone XL был построен», — подчеркнул Трамп и пообещал подрядчику, что проблем с одобрением проекта не будет.

Глава Белого дома заверил, что компания сможет «почти сразу же» начать работы, но не исключил при этом участия в проекте других организаций.

Keystone — сеть нефтепроводов в Канаде и США, построить которую предполагалось в четыре этапа. Три этапа уже реализованы, четвёртый предполагал, что трубопровод Keystone XL свяжет канадскую провинцию Альберта с нефтеперерабатывающим заводом в Стил-Сити в американском штате Небраска. Далее предполагалось перекачивать топливо по другим нефтепроводам на юг США.

Как сообщало ИА Регнум, проект нефтепровода Keystone XL стал предметом экологических споров и был остановлен Байденом в первый же день президентства в 2021 году.

В 2016 году занимавший тогда пост президента США Барак Обама объявил, что проект Keystone XL не отвечает интересам национальной безопасности и не будет реализован. Но в январе 2017 года Трамп, став преемником Обамы, отменил решение о заморозке проекта.