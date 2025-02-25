Брюссель, 25 февраля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Европейский союз намерен реализовывать собственное соглашение с Киевом по природным ресурсам. Об этом 25 февраля на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Он напомнил, что у ЕС с Украиной есть меморандум о взаимопонимании по полезным ископаемым. Соглашение заключили в 2021 году.

«И мы твёрдо намерены его реализовывать», ― отметил Ренье.

Представитель ЕК добавил, что Евросоюз «не соревнуется» с США в попытке заключить соглашение с Украиной по редкоземельным металлам. Также он указал, что никакое новое соглашение с Украиной в обход Вашингтона в Брюсселе не готовится.

Как передавало ИА Регнум, издание Politico ранее проинформировало, что еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне 24 февраля сообщил: Европейский союз предложил Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам».

Представитель ЕС подчеркнул, что, в отличие от США, в своем варианте соглашения по полезным ископаемым Евросоюз не станет требовать сделки, которая не была бы выгодна обеим сторонам, отмечалось в сообщении.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля уточнил, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жестче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.