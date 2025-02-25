Нефтеюганский район, Югра, 25 февраля, 2025, 16:28 — ИА Регнум. «РН-Юганскнефтегаз» (нефтедобывающий актив НК «Роснефть») добыл 570-миллионную тонну нефти на месторождениях Майского региона в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Майском регионе добыли 570 миллионов тонн нефти

Предприятие разрабатывает в регионе группу из 20 месторождений. Площадь нефтепромысла достигает 3,5 тыс. кв. км, а добычу обеспечивают около 3,4 тыс. скважин. В прошлом году «РН-Юганскнефтегаз» построил более 360 новых скважин и провел более 2,2 тыс. операций гидроразрыва пласта.

Для повышения коэффициента извлечения нефти специалисты предприятия применяют прогрессивные технологии и инженерные решения, среди которых уплотняющее бурение, увеличение длины горизонтальных участков стволов и другие.

Новым для региона стало бурение многозабойных скважин по технологии «фишбон», когда от одного горизонтального ствола на скважине отходят многочисленные ответвления. В прошлом году предприятие ввело четыре скважины данного типа со средним запускным дебитом нефти 327 т/сут.