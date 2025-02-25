Москва, 25 февраля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщило 25 февраля Минобороны РФ в Telegram-канале.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

«Нанесён удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, дронов, ракетных войск и артиллерий было нанесено поражение местам производства ударных БПЛА и пунктам временной дислокации украинских бойцов в 144 районах.

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 656 самолётов, 283 вертолёта, 44 431 БПЛА, 596 зенитных ракетных комплексов, 21 734 танка и другие боевые бронированные машины, 1521 боевую машину реактивных систем залпового огня, 22 007 орудий полевой артиллерии и миномётов, 32 099 единиц специальной военной автомобильной техники.

23 февраля ВС России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего. 21 февраля подполье сообщило об ударе российских войск по заводу, где ремонтируют технику для ВСУ. Он расположен на временно подконтрольной Киеву части территории Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля российские военные нанесли удары по военным объектам аэродромной и портовой инфраструктуры ВСУ. Днём ранее ВС России поразили аэродромы ВСУ и объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины. Также был поражён цех сборки украинских беспилотников.