Вашингтон, 25 февраля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Украина и США близки к подписанию соглашения о природных ресурсах, который хотя и подразумевает более выгодные условия для Киева, но всё равно не предлагает запрашиваемых Зеленским гарантий безопасности, сообщает газета New York Times (NYT).

Global Look Press

Новый вариант соглашения позволит Вашингтону получить долю доходов Киева от природных ресурсов.

«Проект сделки между США и Украиной, который увидела NYT, больше не включал требование о том, чтобы Киев взял на себя обязательство предоставить Соединенным Штатам Америки 500 млрд долларов, полученных в качестве дохода от природных ресурсов, включая нефть, газ и полезные ископаемые», — пишут авторы.

Уточняется, что в прошлом проекте Белый дом потребовал эту сумму в качестве компенсации за американскую военную и финансовую помощь, однако украинская сторона отклонила требование, заявив, что это создаст огромное финансовое бремя для будущих поколений.

Согласно новому документу, Украина не обязана выплачивать сумму, в два раза превышающую ту, которую выделят американцы в качестве помощи, что являлось одним из условий в более раннем проекте.

Отмечается, что одной из причин отказа украинского лидера подписать предыдущие проекты соглашений было именно отсутствие каких-либо гарантий.

Советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя сделку, задался вопросом, что может быть лучше для Украины, чем экономическое сотрудничество с США.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским, на которой состоится подписание соглашения о полезных ископаемых. Глава Белого дома заявил, что США не должны терять деньги из-за помощи Киеву, а сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и при этом поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

19 февраля Зеленский заявил, что проект соглашения по украинским ресурсам предусматривает требование Вашингтона к Киеву вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых. Он отметил, что украинская сторона в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности, однако о них в договоре не упоминается. В этот же день Трамп обвинил Украину в срыве сделки по редкоземельным металлам. Он предупредил, что Белый дом будет добиваться компенсации оказанной помощи.

Подписание соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и США не повлияло бы на взаимоотношения между главой киевского режима и президентом США, заявил 22 февраля политолог Евгений Михайлов в разговоре с ИА Регнум. Эксперт считает, что соглашение о редкоземельных металлах между Киевом и Вашингтоном может быть подписано, но носить оно будет промежуточный характер.