Симферополь, 25 февраля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Кошка Муся, сброшенная мужчиной с обрыва у «Ласточкиного гнезда», найдена живой, сообщает телеканал «Крым 24».

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По информации тележурналистов, животное выжило после инцидента, но по-прежнему остается на скалах, и для его спасения требуется помощь альпинистов.

23 февраля мужчина выбросил кошку с обрыва на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Ялте. По данным местных Telegram-каналов, Муся жила там около 10 лет и стала одной из достопримечательностей комплекса.

24 февраля полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, совершившего этот поступок. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале, ему грозит наказание по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными, которая предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года в Выборге жителя Ленинградской области арестовали на 10 суток за расправу над попугаем на глазах у детей трех и пяти лет.