Киев, 25 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. В зоне спецоперации ликвидирован известный украинский актёр Алексей Самойленко, примкнувший к Вооружённым силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на коллег артиста.

Социальные сети Алексей Самойленко

«Самойленко вступил в ВСУ и был устранён 19 февраля, его похоронят в Киеве 26 февраля 2025 года», — указано в публикации.

Актёр в годы своей карьеры принимал участие в ряде театральных постановок, а также активно снимался в телешоу и фильмах, среди которых — сериалы «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоту».

Самойленко — не первый украинский артист, вступивший в ВСУ и ликвидированный в зоне проведения специальной военной операции. Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года у населённого пункта Михайловка в ДНР был ликвидирован актёр Владимир Фединчук, вступивший в ряды ВСУ.

Ранее в зоне СВО были также ликвидированы актёры Василий Кухарский, известный по сериалам «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», и Андрей Павленко, снявшийся в фильме «По законам военного времени — 2».