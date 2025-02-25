Москва, 25 февраля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Народный артист России Дмитрий Певцов после возвращения в театр «Ленком Марка Захарова» будет играть в спектакле «Юнона и Авось» и участвовать в новых проектах. Об этом актёр рассказал Telegram-каналу «Вести FM+».

Bulkin Sergey/Global Look Press Дмитрий Певцов

«Возвращаюсь я в театр по приглашению нынешнего худрука Владимира Николаевича Панкова, который предложил мне вернуться в театр, в частности, возглавить игру в спектакле «Юнона и Авось», а также продолжить быть режиссером этого спектакля, как это было много лет назад по приказу Марка Анатольевича Захарова», — сказал Певцов.

Артист добавил, что Панков также предложил ему участвовать в новых постановках.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Панков заявил, что в «Ленком» вернутся актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова. По его словам, в театре идет процесс завершения старых конфликтов, коллективу нужно двигаться вперед и создавать «новый «Ленком», не забывая старый».

Художественным руководителем театра Панков стал в январе. После смерти в 2019 году Марка Захарова, который на протяжении 46 лет был худруком театра, должность была вакантна.

Ранее Певцов отмечал, что его многолетняя связь с «Ленкомом Марка Захарова» оборвалась. Перед этим портрет актёра убрали из фойе театра. Ведущая актриса «Ленкома» Александра Захарова заявила о намерении покинуть театр вслед за Певцовым.