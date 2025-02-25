Москва, 25 февраля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правления холдинга парка развлечений «Остров мечты» Амираном Муцоевым пошутил про приоритеты туристов, приезжающих в столицу.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Муцоев заявил, что туристы, приезжая в Москву, планируют на один из дней посещение «Острова мечты», «а уже дальше» — посещение Кремля и других достопримечательностей.

«Сначала — Кремль, а потом «Остров мечты», — с иронией поправил его Путин.

Муцоев также рассказал, что за четыре года работы парка его посетило почти 20 млн человек. Он отметил, что «Остров мечты» является самым большим крытым развлекательным парком в мире.

«Остров мечты», который включает в себя торгово-развлекательный комплекс и ландшафтный парк с набережной, открыли в начале 2020 года. Из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, комплекс временно приостановил деятельность. В июле 2020 года вместе с променадом и тематическим парком развлечений для посетителей стала доступна территория ландшафтного парка с аллеями, зонами для спорта, шезлонгами у воды и детскими площадками.