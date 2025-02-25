Братислава, 25 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Словакия вправе потребовать от Украины вернуть долг — 3,5 млрд евро за оказанную помощь. Об этом заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, председатель входящей в правительственную коалицию Словацкой национальной партии Андрей Данко, сообщил портал Novinky.

Марат Абулхатин/ТАСС Андрей Данко

Он подчеркнул, что для Словакии 3,5 млрд евро — огромная сумма. Каким образом, задался вопросом парламентарий, глава киевского режима Владимир Зеленский компенсирует республике эти потраченные средства?

«Если будут немцы совместно с французами и американцами требовать вернуть свои деньги, то Словакия не может молчать», — сказал Данко.

По его словам, украинские власти злоупотребляли ситуацией, чтобы получить как можно больше денег от государств в качестве помощи. При этом до октября 2024 года словацкие правительства, в которые входили либеральные партии, оказывали военную поддержку Киеву. Нынешнее правительство направляет Украине гуманитарную помощь.

По оценкам словацких СМИ, после начала российской спецоперации на Украине киевский режим получил от Словакии помощь в размере 3,48 млрд евро, что составляет около 3,22% ВВП республики. Большая часть этих средств — 2,77 млрд евро — пошла на поддержку украинских беженцев. Еще 690 млн евро были потрачены на военную помощь.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что Украине придется сотни лет платить США компенсацию за военную помощь, если будет подписана сделка по полезным ископаемым, которую предложила администрация президента Дональда Трампа. Исполнение соглашения станет «колоссальным бременем для маленькой бедной страны», отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Зеленский заявил, что Украина не признает долг перед США ни в 500 млрд долларов, ни в 100 млрд долларов. По его словам, те 100 млрд долларов, что Украина действительно получила в качестве военной помощи, были выданы в качестве гранта, а грант не может считаться долгом.

По словам депутата Госдумы от Крыма, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, Зеленскийне признаёт долги перед США из-за боязни признаться в том, что он «продал Украину» трем хозяевам — Европе, Великобритании и самим Соединенным Штатам.