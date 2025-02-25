Москва, 25 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. На портале «Госуслуги» запущен сервис «Жизненная ситуация», который помогает гражданам оформить выход на пенсию. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Планируется, что функционал сервиса будет расширяться. В частности, ожидается, что до конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию», — говорится в Telegram-канале правительства РФ.

Использование сервиса позволяет ускорить оформление пенсии: сроки получения государственных услуг сокращаются вдвое — с десяти до пяти дней, а количество необходимых документов уменьшается с 19 до трёх. Кроме того, число визитов в ведомства сокращается с пяти до одного. Также предусмотрена возможность оформления электронного свидетельства пенсионера в личном кабинете на «Госуслугах».

Как передавало ИА Регнум, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Староверова ранее сообщила, что с 1 сентября 2025 года в России упростят прикрепление к поликлиникам. Подать заявление можно будет лично, через «Госуслуги» с использованием электронной подписи или свидетельством о рождении ребёнка. Для прикрепления достаточно будет выбрать на портале медучреждение и подтвердить данные. Сменить поликлинику в регионе можно раз в год, а в случае переезда — без ограничений.