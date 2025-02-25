Москва, 25 февраля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы арестовал более 1,4 млрд рублей на счетах Алексея Блиновского по делу о банкротстве его супруги, блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 25 февраля в картотеке суда.

Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС Алексей Блиновский

«Наложить арест на денежные средства, за исключением денежных средств в размере величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту проживания для Блиновского А. В. и его четырёх несовершеннолетних детей, находящиеся и поступающие на расчётные счета, на сумму 1 436 902 727,45 рублей»,— сказано в документе.

Помимо денежных средств, арест был наложен на принадлежащие Блиновскому земельные участки и дома в Адыгее, Костромской и Ярославской областях. Кроме того, под арест попали шесть машино-мест в центре Москвы, четыре дома и 11 земельных участков в Алуште и Ялте в Крыму.

Также ограничительные меры коснулись доли Блиновского в компаниях «АЛМАЗ», «Праймфуд», «Рыбная история», «ТРИ Кошки» и «Подари Мечту», «Оливия групп» и «Океан молодости». Всего в списке арестованного имущества 90 наименований.

Как передавало ИА Регнум, «королеву марафонов» задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией. Её и Алексея Блиновского обвинили в неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём. По версии следствия, блогер и её супруг скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. В октябре с части счетов Блиновской сняли арест, чтобы она могла погасить свою задолженность перед налоговой. В январе суд в Москве продлил Блиновской на три месяца срок содержания под стражей. Она будет находиться в следственном изоляторе до 2 мая 2025 года.

При этом Алексей Блиновский в апреле 2024 года подписал контракт об участии в спецоперации. Позже стало известно, что он прошёл обучение на снайпера для службы в зоне СВО. В ноябре 2024 года Блиновский перевёлся в тыл, где ремонтирует беспилотники.