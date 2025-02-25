Москва, 25 февраля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Следовавший из Екатеринбурга пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом 25 февраля сообщили в экстренных службах.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Борт Sukhoi Superjet 100 <…> штатно сел в Шереметьево», ― процитировали «РИА Новости» представителя экстренных служб.

Уточняется, что у лайнера отказала система радиолокации. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Россия», благополучно приземлился в 14:06 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet. Лайнер выполняет рейс Москва — Саранск. В Шереметьево он вернулся из-за неисправности индикации шасси. На борту находились 66 пассажиров и шесть членов экипажа. Посадка прошла штатно.

18 февраля летевший по маршруту Олекминск — Якутск самолёт Ан-24 с 34 пассажирами на борту не смог совершить посадку в аэропорту Якутска из-за поломки шасси. Позднее в службе спасения сообщили, что воздушное судно благополучно приземлилось.