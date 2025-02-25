Тверская область, 25 февраля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Сегмент курортной загородной недвижимости активно растёт. Совсем недавно на рынок со своими предложениями вышло сразу несколько крупных проектов курортов, которые одновременно предлагают к продаже участки и недвижимость. Один из них — Port Emm Zavidovo от застройщика «Самолёт» в Тверской области.

zagorod. samolet.ru

Сейчас, чтобы сделать выбор, потенциальные покупатели сначала знакомятся с регионом и местностью. «Лучший вариант для такого знакомства — отдых там, где в перспективе будет куплено жильё. Курорты тренд подхватили, и не только проектируют инфраструктуру для отдыха, но и строят жилье для продажи. При этом владельцы таких домов получают доступ ко всем возможностям отдыха и досуга на курорте и сервисную составляющую», — рассказал риелтор, специалист по загородной недвижимости Вадим Разумов.

Как отмечают эксперты, Port Emm Zavidovo хоть и имеет в названии географическое указание «Завидово», в реальности расположен более чем в 40 км от одноименного курортного места. Что же связывает эту будущую территорию отдыха и загородной жизни с известным курортом «Завидово», который принимает туристов уже более десяти лет?

Спрос на загородную недвижимость в последние годы растет. «2024 год был успешным для рынка элитной загородной недвижимости. Мы зафиксировали рекордный спрос на первичном рынке за последние семь лет», — отметила директор департамента загородной недвижимости NF GROUP Татьяна Алексеева. Интерес к элитным домам и земельным участкам в премиальных локациях на первичном и вторичном рынках подскочил примерно на 33%, и спрос превышает предложение: новой дорогостоящей загородной недвижимости даже не хватает, отмечается в исследования агентства «Intermark загородная недвижимость».

Среди популярных направлений — трасса М-11, в частности Завидово, это часть Тверской области, которую состоятельные россияне выбирают в качестве загородного отдыха и места для покупки недвижимости. Район привлекает покупателей жилья красивыми пейзажами и хорошей экологией. ЮНЕСКО относит национальный парк «Завидово», который расположен на стыке Московской и Тверской областей, к чистейшим местам на планете. Место привлекает и удобным сообщением: сюда можно легко добраться и из Москвы, и из Санкт-Петербурга.

Port Emm Zavidovo будет строиться недалеко от деревни Новое Семёновское, это Калининский район Тверской области (относится к Эммаусскому сельскому поселению). Застройщик обещает ввести объект в эксплуатацию к 2031 году. Как полагают специалисты, добиваться успеха застройщики, видимо, намерены на основе уже завоеванного доверия и авторитета одноименного курорта «Завидово», расположенного вблизи одноименного национального парка. Port Emm Zavidovo к этой территории имеет отдаленное отношение.

«Название «Завидово» давно и прочно ассоциируется у потребителей с курортом, который развивается в Завидово уже более десяти лет, — объяснил Вадим Разумов. — Использовать топонимы логично, если новый проект и основывается на одноименной территории. Но если упоминаемая местность находится в нескольких десятках километров и никак не может считаться окружающей инфраструктурой, это не просто нелогично, но и вводит в заблуждение пользователей. Ведь понятно, что ни один покупатель недвижимости в новом проекте не сможет пользоваться упоминаемыми возможностями курорта «Завидово», просто выйдя за дверь собственного дома. Ему придется проехать ещё 40 километров, чтобы добраться до горнолыжного центра, гольф-поля, аквапарка и других объектов внутри курорта «Завидово», которые как прилегающую инфраструктуру упоминает Port Emm Zavidovo».

Как считает Разумов, строители будущего объекта немного лукавят. «Это некий способ прикрыться чужим имиджем, выехать за его счет. Давайте подумаем: чтобы быть честным, работать прозрачно и не вводить в заблуждение покупателя, на каком расстоянии может находиться «прилегающая инфраструктура» или соседние точки притяжения для отдыха? Очевидно, что не далее трёх-пяти километров, так, чтобы это было комфортно для людей: быстро добраться до интересного места и затем быстро вернуться домой. Это может охватывать площадку какого-то одного поселения, иметь легкую транспортную доступность. Но вряд ли честно предлагать на продажу свои предложения, привлекая покупателей изюминками, которые находятся столь далеко от места твоей дислокации. Ну а имя «Завидово», конечно, хорошо привлекает, и его удобно использовать», — отметил риэлтор.

На рынке российской недвижимости уже имели место ситуации, когда один объект пытался использовать уже раскрученное имя другого. Так, несколько лет назад антимонопольная служба Пермского края усмотрела нарушения закона со стороны ООО «ЛОК Ключи». Компания использовала имя другого юрлица — ЗАО «Курорт «Ключи», которое появилось еще за 14 лет до появления этого нового объекта и успешно работало. «В результате такого смешения потребитель ошибочно принимает услуги «новичка» за давно известные, ориентируясь на знакомое название организации. В итоге происходит отток потребительского спроса от компании, изначально имеющей данное фирменное наименование и уже продвинувшей свой бренд на конкретном рынке услуг», — поясняла тогда представитель пермского УФАС России Мария Герасимова. В результате ООО ЛОК «Ключи» уличили в нарушении закона о защите конкуренции и запретили использовать чужое наименование.

«Работая в одной области, бизнес неизбежно конкурирует, — поясняет юрист Алексей Сухоруков. — Однако есть конкуренция честная, а есть недобросовестная. И это в том числе паразитизм на чужой популярности». В целом продвижение своей продукции через чужое узнаваемое название — это прямое нарушение закона о конкуренции, напоминает юрист.

Специалист по загородной недвижимости Вадим Разумов, в свою очередь, напомнил, что потенциальные покупатели загородной недвижимости должны быть внимательными и проводить собственные маленькие исследования, чтобы не оказаться введенными в заблуждение. «Ситуации, когда новые проекты еще на стадии нулевого этапа строительства уже обещают комфорт, красоту и уникальные услуги, нередки. Именно поэтому лучший вариант принятия решения о такой серьезной покупке, как загородный дом, — сначала тщательно изучить предложение, на практике познакомиться с окружающей территорией и обещанными возможностями, провести несколько дней на отдыхе в курортной зоне. И только после этого, если всё радует и устраивает, подступать к конкретным решениям», — подчеркнул он.